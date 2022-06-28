28 июня 2022

Россия закрыла консульства в Болгарии

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Консульские службы России в Болгарии приостанавливают работу Фото:
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Посольство России в Болгарии сообщило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов.

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца», — приводит ТАСС слова советника-посланника посольства России Филиппа Воскресенского.

Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что решение Софии о высылке 70 российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии и разрушает двусторонние отношения с Россией, передает RT.

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Посольство России в Болгарии сообщило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов. «Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца», — приводит ТАСС слова советника-посланника посольства России Филиппа Воскресенского. Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что решение Софии о высылке 70 российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии и разрушает двусторонние отношения с Россией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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