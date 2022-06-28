Болгария получит ответ от России за высылку 70 дипломатов

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В МИД РФ пообещали отреагировать на высылку дипломатов Фото:

Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это.

В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов, передает РИА «Новости». «Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — цитирует ТАСС посольство РФ в Софии. Причиной стал «шпионаж».

Ранее в России объявили персонами нон грата восемь греческих дипломатов, они должны уехать из страны в течение восьми дней. Так в России отреагировали на «конфронтационный курс» Греции, которая поставила Украине оружие и объявила о высылке российских дипломатов.

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Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это. В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов, передает РИА «Новости». «Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России», — цитирует ТАСС посольство РФ в Софии. Причиной стал «шпионаж». Ранее в России объявили персонами нон грата восемь греческих дипломатов, они должны уехать из страны в течение восьми дней. Так в России отреагировали на «конфронтационный курс» Греции, которая поставила Украине оружие и объявила о высылке российских дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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