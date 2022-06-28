NR: Россия готовит второе за два года крупное «унижение» для США

29 июня 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Победа России на Украине станет вторым за два года унижением для США после Афганистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после «унизительного» вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Такое мнение выразил обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для журнала National Review. «После унижения в Афганистане это [победа РФ на Украине] станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален», — говорится в материале. Обозреватель также подчеркнул грамотную стратегию ВС РФ на Украине. «За три месяца Россия сделала на Украине то, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих оппонентов», — заявил Дауэрти. Публицист предположил, что завершение конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО. «[Президент РФ] Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами», — считает Дауэрти. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. США поставляют на Украину оружие и технику так же, как ранее накачивали оружием и Афганистан. В частности, в середине июля США намерены передать Украине новую партию ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способных атаковать территории РФ. Однако Белый дом уже утратил веру в победу Вооруженных сил Украины. Афганистан США покинули в августе 2021 года, после 20 лет войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года после «унизительного» вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Такое мнение выразил обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для журнала National Review. «После унижения в Афганистане это [победа РФ на Украине] станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален», — говорится в материале. Обозреватель также подчеркнул грамотную стратегию ВС РФ на Украине. «За три месяца Россия сделала на Украине то, что Пентагон не мог сделать в Афганистане за два десятилетия: определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих оппонентов», — заявил Дауэрти. Публицист предположил, что завершение конфликта посеет панику среди стран — членов НАТО. «[Президент РФ] Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами», — считает Дауэрти. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. США поставляют на Украину оружие и технику так же, как ранее накачивали оружием и Афганистан. В частности, в середине июля США намерены передать Украине новую партию ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способных атаковать территории РФ. Однако Белый дом уже утратил веру в победу Вооруженных сил Украины. Афганистан США покинули в августе 2021 года, после 20 лет войны.