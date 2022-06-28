CNN: советники Байдена обсуждают возможные уступки Украины РФ

В США начали обсуждать территориальные уступки для РФ ради разрешения конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чиновники Белого дома начали обсуждать возможность передачи России бывших украинских территорий, освобожденных ВС РФ в ходе спецоперации. Статью об этом опубликовали обозреватели телеканала CNN.

«Советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской „победы“ с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны», — пишут журналисты CNN. Авторы ссылаются на информацию официальных лиц США.

Однако собеседники СМИ подчеркнули, что Соединенные штаты не планируют оказывать давление на Украину по вопросу территориальных уступок России, хотя этот шаг, вероятно, мог бы положить конец российско-украинскому конфликту. «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», — заявил телеканалу помощник конгрессмена, знакомый с ситуацией.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. В ходе операции Вооруженные силы РФ взяли под свой полный контроль всю Херсонскую область, приазовскую территорию Запорожья и большую часть Донбасса.