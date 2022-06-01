Минобороны: Киев планирует обстреливать Россию ракетами США

ВСУ намерены нанести удар по РФ американскими ракетными системами Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют разместить в городе Шостка Сумской области американские ракетные системы большой дальности, чтобы наносить удары по территории России. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — заявил Мизинцев. По его словам, таким образом ВСУ планируют спровоцировать ВС РФ на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения.

Подобные действия генерал-полковник назвал «бесчеловечной провокацией». Он предупредил, что фейковая информация о якобы «убийствах мирных жителей» будет широко распространена западными СМИ.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. 1 июня президент США Джо Байден заявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Сообщалось, что мощность РСЗО позволяет нанести удар по России в кратчайшие сроки. Так, например, расстояние от украинского Харькова до российской границы равно 50 км, то есть 25 милям. В случае, если ВСУ разместят американскую РСЗО на территории города, ракета упадет на территории РФ. При этом ВСУ уже неоднократно совершали обстрелы приграничных российских регионов — Белгородской и Курской области.

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