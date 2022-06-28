Во Франции назвали страны, «ругающие» Запад за санкции против РФ

29 июня 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия «ругает» Запад за санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире. Об этом заявил в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул обозреватель. Он напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире. Об этом заявил в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул обозреватель. Он напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.