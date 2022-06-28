28 июня 2022

Во Франции назвали страны, «ругающие» Запад за санкции против РФ

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Саудовская Аравия «ругает» Запад за санкции против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире. Об этом заявил в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул обозреватель. Он напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

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Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире. Об этом заявил в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул обозреватель. Он напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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