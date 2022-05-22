FT: Саудовская Аравия поддержала Россию на фоне санкций Запада

22 мая 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

По словам Абдулазиза бин Салмана, политику стоит держать подальше от нефтяной промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Саудовская Аравия собирается «выработать соглашение с ОПЕК, в которую входит Россия», так как «мир должен оценить ее ценность», заявил Абдулазиз бин Салман газете Financial Times. Принц подчеркнул, что политику следует держать подальше от ОПЕК. Ранее The Telegraph сообщало, что Саудовская Аравия помешала Западу «задушить» Россию. Китайская газета Global Times отметила, что США начинают терять доверие из-за конфискации российских активов. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, передает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.

Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Саудовская Аравия собирается «выработать соглашение с ОПЕК, в которую входит Россия», так как «мир должен оценить ее ценность», заявил Абдулазиз бин Салман газете Financial Times. Принц подчеркнул, что политику следует держать подальше от ОПЕК. Ранее The Telegraph сообщало, что Саудовская Аравия помешала Западу «задушить» Россию. Китайская газета Global Times отметила, что США начинают терять доверие из-за конфискации российских активов. Страны ЕС и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, передает телеканал 360. Из-за этого внутри западного сообщества нет единого мнения по поводу отказа от российской нефти. Так Евросоюз не смог принять главные санкции против РФ.