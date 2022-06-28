В Херсоне задержали украинских диверсантов, готовивших теракты

Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
«В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы. В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям», — передает издание.
Они планировали дурить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оружие диверсанты планировали использовать для террористических акций.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны ВСУ на протяжении восьми лет. В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область.
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