28 июня 2022

В Херсоне задержали украинских диверсантов, готовивших теракты

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, армия, военные
При диверсантах нашли зенитно-ракетные комплексы «Игла» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы. В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям», — передает издание.

Они планировали дурить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оружие диверсанты планировали использовать для террористических акций.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны ВСУ на протяжении восьми лет. В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область.

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Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы. В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям», — передает издание. Они планировали дурить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оружие диверсанты планировали использовать для террористических акций. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны ВСУ на протяжении восьми лет. В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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