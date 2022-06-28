В Херсоне задержали украинских диверсантов, готовивших теракты 29 июня 2022 в 07:19 Размер текста - 17 + При диверсантах нашли зенитно-ракетные комплексы «Игла» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы. В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям», — передает издание. Они планировали дурить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оружие диверсанты планировали использовать для террористических акций. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны ВСУ на протяжении восьми лет. В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «В результате слаженной операции были установлены и задержаны все члены украинской диверсионной группы. В настоящее время они дают показания по планируемым диверсионным акциям», — передает издание. Они планировали дурить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы. Оружие диверсанты планировали использовать для террористических акций. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались со стороны ВСУ на протяжении восьми лет. В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям