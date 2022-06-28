Британский создатель мишек Teddy засудил пермского продавца

Британская компания обладает авторскими правами на образ медвежонка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Carte Blanche Greetings Ltd (Великобритания), которой принадлежит авторское право на персонажей мультсериала «Мишки Teddy», засудила пермского продавца. Причиной спора стала подушка с изображением мишки стоимостью 200 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Индустриального суда города Перми.

«В торговой точке предприниматель реализовал товар — подушку с изображением героев из сериала „Мишка Тедди“. Персонаж является объектом авторского права, исключительные права принадлежат истцу. А подушка обладает всеми признаками контрафактности, потому что содержит сходное до степени смешения с товарными знаками истца изображение», — сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что разрешение на использование рисунков медвежат Teddy «Серый медвежонок с синим носом и заплаткой» продавец не получала, а значит продавать такие подушки незаконно. С ответчицы взыскали в пользу создателя мишек компенсацию за незаконное использование товарного знака и произведений изобразительного искусства в размере 50 тысяч рублей. А также стоимость подушки — 200 рублей и судебные расходы истца — 2100 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяка поймали на продаже поддельных кроссовок Nike и Adidas. Предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей.