Совфед: Норвегия нарушает договор, не пропуская российские грузы

29 июня 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Норвегия не пустила грузы в Шпицберген Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он напомнил, что согласно Парижскому договору 1920 года, был признан суверенитет Норвегии над архипелагом при условии, что в отношении стран, подписавших договор, в том числе РФ, не будет применяться запретов на ввоз грузов. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, усомнился в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном после данного инцидента. Ранее Норвегия отказала России в пропуске грузов для российских поселений на Шпицбергене. На данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием для российских шахтеров, работающих на архипелаге Шпицберген, нарушает права человека и международные соглашения. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он напомнил, что согласно Парижскому договору 1920 года, был признан суверенитет Норвегии над архипелагом при условии, что в отношении стран, подписавших договор, в том числе РФ, не будет применяться запретов на ввоз грузов. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, усомнился в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном после данного инцидента. Ранее Норвегия отказала России в пропуске грузов для российских поселений на Шпицбергене. На данный момент на КПП «Стурскуг» находится около 20 т российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене, пишет RT.