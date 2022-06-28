Бизнесмен в ХМАО тайно шпионил за сотрудниками, теперь его судят

29 июня 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Бизнесмен установил микрофоны в машинах и кабинетах сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе будут судить бизнесмена, который шпионил за сотрудниками, подслушивая их разговоры. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, являясь руководителем одной из коммерческих организаций Сургутского района, приобрел и установил в служебных автомобилях организации, а также в служебных кабинетах специальные технические средства для негласного получения акустической информации с целью незаконного собирания сведений о частной жизни подчиненных работников», — сообщили в ведомстве. За слежку за сотрудниками и приобретение специальной техники для этого бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Обвинение уверено, что мужчина нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить чиновницу, которая шпионила за бизнесом. Сотрудница администрации Югорска собирала сведенья об имуществе местного бизнесмена, которые потом передавала конкурентам. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургутском районе будут судить бизнесмена, который шпионил за сотрудниками, подслушивая их разговоры. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, являясь руководителем одной из коммерческих организаций Сургутского района, приобрел и установил в служебных автомобилях организации, а также в служебных кабинетах специальные технические средства для негласного получения акустической информации с целью незаконного собирания сведений о частной жизни подчиненных работников», — сообщили в ведомстве. За слежку за сотрудниками и приобретение специальной техники для этого бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Обвинение уверено, что мужчина нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить чиновницу, которая шпионила за бизнесом. Сотрудница администрации Югорска собирала сведенья об имуществе местного бизнесмена, которые потом передавала конкурентам.