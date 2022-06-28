28 июня 2022

Бизнесмен в ХМАО тайно шпионил за сотрудниками, теперь его судят

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен установил микрофоны в машинах и кабинетах сотрудников Фото:

В Сургутском районе будут судить бизнесмена, который шпионил за сотрудниками, подслушивая их разговоры. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, являясь руководителем одной из коммерческих организаций Сургутского района, приобрел и установил в служебных автомобилях организации, а также в служебных кабинетах специальные технические средства для негласного получения акустической информации с целью незаконного собирания сведений о частной жизни подчиненных работников», — сообщили в ведомстве.

За слежку за сотрудниками и приобретение специальной техники для этого бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Обвинение уверено, что мужчина нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить чиновницу, которая шпионила за бизнесом. Сотрудница администрации Югорска собирала сведенья об имуществе местного бизнесмена, которые потом передавала конкурентам.

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В Сургутском районе будут судить бизнесмена, который шпионил за сотрудниками, подслушивая их разговоры. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «Следствием установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, являясь руководителем одной из коммерческих организаций Сургутского района, приобрел и установил в служебных автомобилях организации, а также в служебных кабинетах специальные технические средства для негласного получения акустической информации с целью незаконного собирания сведений о частной жизни подчиненных работников», — сообщили в ведомстве. За слежку за сотрудниками и приобретение специальной техники для этого бизнесмену грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Обвинение уверено, что мужчина нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить чиновницу, которая шпионила за бизнесом. Сотрудница администрации Югорска собирала сведенья об имуществе местного бизнесмена, которые потом передавала конкурентам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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