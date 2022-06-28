США ввели санкции против свердловского литейного завода

Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ, входит в холдинг «Технодинамика») попал 28 июня в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. Санкции направлены на «нанесение удара по способности России разрабатывать оружие и технологии».
«Обновление санкционного списка: акционерное общество «Технодинамика». Он же «общество «Авиационное оборудование» (холдинг, в который входит КУЛЗ)», — сообщается на сайте Минфина США.
Ранее URA.RU сообщало, что под санкции США попал также Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.
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