28 июня 2022

США ввели санкции против свердловского литейного завода

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Очередной свердловский завод попал под санкции США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ, входит в холдинг «Технодинамика») попал 28 июня в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. Санкции направлены на «нанесение удара по способности России разрабатывать оружие и технологии».

«Обновление санкционного списка: акционерное общество «Технодинамика». Он же «общество «Авиационное оборудование» (холдинг, в который входит КУЛЗ)», — сообщается на сайте Минфина США.

Ранее URA.RU сообщало, что под санкции США попал также Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

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Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ, входит в холдинг «Технодинамика») попал 28 июня в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. Санкции направлены на «нанесение удара по способности России разрабатывать оружие и технологии». «Обновление санкционного списка: акционерное общество «Технодинамика». Он же «общество «Авиационное оборудование» (холдинг, в который входит КУЛЗ)», — сообщается на сайте Минфина США. Ранее URA.RU сообщало, что под санкции США попал также Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех). Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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