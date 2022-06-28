Свердловский завод Ростеха попал под санкции США

28 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против владельцев Уральского оптико-механического завода Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех) попал в санкционный список Министерства финансов США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. «Обновление санкционного списка: акционерное общество „Производственное объединение ‚Уральский оптико-механический завод‘ имени Э.С.Яламова“ (УОМЗ). Россия, Екатеринбург, дата создания организации 26 мая 2010 год», — сообщается на сайте Минфина США. В 2020 году URA.RU писало о том, что Минпромторг США опубликовал список из 45 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него попали Каменске-Уральский металлургический завод, корпорации «ВСМПО-Ависма» и ГК «Ростех». Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург, входит в структуру холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех) попал в санкционный список Министерства финансов США. Об этом сообщается на сайте американского ведомства. «Обновление санкционного списка: акционерное общество „Производственное объединение ‚Уральский оптико-механический завод‘ имени Э.С.Яламова“ (УОМЗ). Россия, Екатеринбург, дата создания организации 26 мая 2010 год», — сообщается на сайте Минфина США. В 2020 году URA.RU писало о том, что Минпромторг США опубликовал список из 45 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью. В него попали Каменске-Уральский металлургический завод, корпорации «ВСМПО-Ависма» и ГК «Ростех». Санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.