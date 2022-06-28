Свердловский суд заблокировал продажу птицефабрики «Рефтинской»

Арбитражный суд Свердловской области запретил птицефабрике «Рефтинской» распоряжаться своими активами после требования ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» признать недействительной продажу контрольного пакета акций. Соответсвующее решение принято во время заседания.
«В рамках рассмотрения иска суд запретил птицефабрике распоряжаться спорными акциями», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда. ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» пытается через суд признать продажу 51 процента акций «Рефтинской» недействительной.
Суд может принять окончательное решение 12 июля. Сведения из картотеки Арбитражного суда Свердловской области подтверждают эту информацию.
Ранее сообщалось, что новыми инвесторами «Рефтинской» могут стать ее руководители. В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), который поставляет птицефабрике комбикорма.
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Арбитражный суд Свердловской области запретил птицефабрике «Рефтинской» распоряжаться своими активами после требования ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» признать недействительной продажу контрольного пакета акций. Соответсвующее решение принято во время заседания. «В рамках рассмотрения иска суд запретил птицефабрике распоряжаться спорными акциями», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда. ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» пытается через суд признать продажу 51 процента акций «Рефтинской» недействительной. Суд может принять окончательное решение 12 июля. Сведения из картотеки Арбитражного суда Свердловской области подтверждают эту информацию. Ранее сообщалось, что новыми инвесторами «Рефтинской» могут стать ее руководители. В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), который поставляет птицефабрике комбикорма.