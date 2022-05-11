Инвесторами птицефабрики «Рефтинская» могут стать ее менеджеры

Новыми инвесторами птицефабрики «Рефтинская» называют ее менеджеров, в первую очередь директора Александра Засыпкина (на фото слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство птицефабрики «Рефтинская» может стать новым инвестором предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, компания, связанная с менеджерами птицефабрики, вероятно, выкупит дополнительный выпуск акций предприятия на 1,6 млрд рублей. Инвестор станет владельцем 49% предприятия. В собственности «Агентства по развитию рынка продовольствия» (принадлежит Правительству Свердловской области) останется 51%. Акции будут размещены на торгах по закрытой подписке. Ранее сообщалось, что полученные от инвестора средства пойдут на развитие предприятия.

Получить комментарий директора птицефабрики Александра Засыпкина не удалось — на момент публикации материала он не ответил на вопросы корреспондента URA.RU. В Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) также не предоставили комментарий.

Ранее птицефабрику «Рефтинская» неоднократно включали в план приватизации, но покупателя на нее не нашлось. Предприятие последние несколько лет генерирует убытки. По итогам 2021 года оно показало отрицательный финансовый результат в 113,9 млн рублей. В 2019 году его чистый убыток был на уровне 213 млн рублей, — в 2017-м — 500 млн рублей.

В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%. По словам представителей комбината, сумма сделки составила 250 млн рублей. Однако из-за конфликта с главой СКХП фабрика пока не может получить предприятие под свой контроль.

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