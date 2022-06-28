Рейсы Москва-Курган отменили из-за проблем с топливом

C 17 июля отменены рейсы по направлению Москва-Курган от компании Nordwind Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Икар», осуществляющая перелеты совместно с Nordwind Airlines, прекращает полеты по маршруту Москва-Курган с 17 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Nordwind Airlines.

«Авиакомпания „Икар“ информирует о прекращении полетов по маршруту „Москва — Курган“, начиная с 17 июля 2022 года. Причиной послужил отказ со стороны аэропорта Курган в использовании авиакомпанией собственного авиакеросина на линии Москва — Курган (ранее такая опция была подтверждена применительно к рейсам в Санкт-Петербург и Сочи) и возросшие расходы авиакомпании, которые не покрывались ранее предоставленной скидкой на наземное обслуживание», — говорят в компании.

URA.RU связалось с директором АО «Аэропорт Курган» Дмитрием Коваленко. Он попросил направить официальный запрос. Редакция направила обращение в компанию На момент написания новости ответ не поступил.

Как отмечают в Nordwind, дата остановки полетов выбрана после консультаций с аэропортом с учетом времени, необходимого на поиск альтернативного перевозчика. Пассажирам отмененных рейсов пообещали провести возврат денежных средств по месту приобретения билета. Авиакомпания Икар, совместно с партнерской авиакомпанией «Северный Ветер» продолжает выполнение прямых рейсов из Кургана в Санкт-Петербург и Сочи в соответствии с расписанием.

Ранее URA.RU писало, что на сайте авиакомпании Nordwind Airlines, которая приступает в июле к авиаперевозкам курганцев в Москву, нет возможности приобрести билеты для перелетов с 17 по 25 июля. На 29 июня доступных перелетов на эти даты по-прежнему нет.

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