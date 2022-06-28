В течение девяти дней июля из Кургана не будет рейсов в Москву. Скриншот

28 июня 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Курганцам недоступна покупка билетов в Москву во второй половине июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сайте авиакомпании Nordwind Airlines, которая приступает в июле к авиаперевозкам курганцев в Москву, нет возможности приобрести билеты для перелетов с 17 по 25 июля. Первая информация об отсутствии рейсов появилась от курганцев в группе курганского аэропорта в соцсети «ВКонтакте». «У агрегаторов после 16 июля прямые рейсы в Москву вообще не выдает», — написал один из пользователей под постом компании. Другие комментаторы поддержали земляка и подтвердили отсутствие возможности приобрести билеты. На сайте компании в разделе «Купить билет» из Кургана в Москву в настоящее время (22:49 уральского времени 28.06.2022) нет опции выбора полета с 17 по 25 июля. Билеты в конце июля доступны только с 26 числа. У агрегаторов на эти даты поиск также не выдает возможности покупки билетов. На сайте курганского аэропорта информации об изменениях нет. Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что компания Nordwind сменила «Победу» в качестве авиаперевозчика в столицу России. Курганца пообещали рейсы не только в утреннее, но и в вечернее время. На сайте авиакомпании невозможно купить билет из Кургана до Москвы с 17 по 25 июля скриншот: сайт авиакомпании Nordwind Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На сайте авиакомпании Nordwind Airlines, которая приступает в июле к авиаперевозкам курганцев в Москву, нет возможности приобрести билеты для перелетов с 17 по 25 июля. Первая информация об отсутствии рейсов появилась от курганцев в группе курганского аэропорта в соцсети «ВКонтакте». «У агрегаторов после 16 июля прямые рейсы в Москву вообще не выдает», — написал один из пользователей под постом компании. Другие комментаторы поддержали земляка и подтвердили отсутствие возможности приобрести билеты. На сайте компании в разделе «Купить билет» из Кургана в Москву в настоящее время (22:49 уральского времени 28.06.2022) нет опции выбора полета с 17 по 25 июля. Билеты в конце июля доступны только с 26 числа. У агрегаторов на эти даты поиск также не выдает возможности покупки билетов. На сайте курганского аэропорта информации об изменениях нет. Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что компания Nordwind сменила «Победу» в качестве авиаперевозчика в столицу России. Курганца пообещали рейсы не только в утреннее, но и в вечернее время.