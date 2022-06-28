28 июня 2022

В течение девяти дней июля из Кургана не будет рейсов в Москву. Скриншот

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, аэропорт курган, авиарейс, пассажиры, самолет, трап самолета, S7 Airlines
Курганцам недоступна покупка билетов в Москву во второй половине июля Фото:

На сайте авиакомпании Nordwind Airlines, которая приступает в июле к авиаперевозкам курганцев в Москву, нет возможности приобрести билеты для перелетов с 17 по 25 июля. Первая информация об отсутствии рейсов появилась от курганцев в группе курганского аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

«У агрегаторов после 16 июля прямые рейсы в Москву вообще не выдает», — написал один из пользователей под постом компании. Другие комментаторы поддержали земляка и подтвердили отсутствие возможности приобрести билеты.

На сайте компании в разделе «Купить билет» из Кургана в Москву в настоящее время (22:49 уральского времени 28.06.2022) нет опции выбора полета с 17 по 25 июля. Билеты в конце июля доступны только с 26 числа.

У агрегаторов на эти даты поиск также не выдает возможности покупки билетов. На сайте курганского аэропорта информации об изменениях нет. Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что компания Nordwind сменила «Победу» в качестве авиаперевозчика в столицу России. Курганца пообещали рейсы не только в утреннее, но и в вечернее время.

На сайте авиакомпании невозможно купить билет из Кургана до Москвы с 17 по 25 июля

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На сайте авиакомпании Nordwind Airlines, которая приступает в июле к авиаперевозкам курганцев в Москву, нет возможности приобрести билеты для перелетов с 17 по 25 июля. Первая информация об отсутствии рейсов появилась от курганцев в группе курганского аэропорта в соцсети «ВКонтакте». «У агрегаторов после 16 июля прямые рейсы в Москву вообще не выдает», — написал один из пользователей под постом компании. Другие комментаторы поддержали земляка и подтвердили отсутствие возможности приобрести билеты. На сайте компании в разделе «Купить билет» из Кургана в Москву в настоящее время (22:49 уральского времени 28.06.2022) нет опции выбора полета с 17 по 25 июля. Билеты в конце июля доступны только с 26 числа. У агрегаторов на эти даты поиск также не выдает возможности покупки билетов. На сайте курганского аэропорта информации об изменениях нет. Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что компания Nordwind сменила «Победу» в качестве авиаперевозчика в столицу России. Курганца пообещали рейсы не только в утреннее, но и в вечернее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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