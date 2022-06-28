28 июня 2022

В Челябинскую область вернется 30-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара, лето, май. Челябинск, ребенок, жара, брызги, лето, дети, купание в фонтане, пацан, фонтан, мальчик, май
Первая неделя июля в Челябинской области начнется с потепления Фото:

Резкое потепление начнется в Челябинской области с 4 июля. На протяжении недели температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo.

Постепенное повышение температуры в Челябинской области начнется с понедельника, 4 июля. Столбики термометров, опускавшиеся на этой неделе до плюс 1 градуса ночь и до плюс 10 градусов днем, вернутся к «летнему» показателю в 21 градус. Далее температура продолжит расти: уже 5 июля она поднимется до 28 градусов, два последующих дня — 6 и 7 июля — продержится на 25-градусной отметке. В пятницу, 8 июля, жара вновь усилится — до 27 градусов.

Во вторник, который обещает стать самым жарким днем недели, синоптики Realmeteo обещают челябинцам грозы и дожди. Осадки, пусть и не столь интенсивные, продолжатся и в среду. Ветер на протяжении всей недели ожидается не слишком сильный — в пределах 1-5 метров в секунду.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Резкое потепление начнется в Челябинской области с 4 июля. На протяжении недели температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo. Постепенное повышение температуры в Челябинской области начнется с понедельника, 4 июля. Столбики термометров, опускавшиеся на этой неделе до плюс 1 градуса ночь и до плюс 10 градусов днем, вернутся к «летнему» показателю в 21 градус. Далее температура продолжит расти: уже 5 июля она поднимется до 28 градусов, два последующих дня — 6 и 7 июля — продержится на 25-градусной отметке. В пятницу, 8 июля, жара вновь усилится — до 27 градусов. Во вторник, который обещает стать самым жарким днем недели, синоптики Realmeteo обещают челябинцам грозы и дожди. Осадки, пусть и не столь интенсивные, продолжатся и в среду. Ветер на протяжении всей недели ожидается не слишком сильный — в пределах 1-5 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...