В Челябинскую область вернется 30-градусная жара. Скрин

29 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Первая неделя июля в Челябинской области начнется с потепления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Резкое потепление начнется в Челябинской области с 4 июля. На протяжении недели температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo. Постепенное повышение температуры в Челябинской области начнется с понедельника, 4 июля. Столбики термометров, опускавшиеся на этой неделе до плюс 1 градуса ночь и до плюс 10 градусов днем, вернутся к «летнему» показателю в 21 градус. Далее температура продолжит расти: уже 5 июля она поднимется до 28 градусов, два последующих дня — 6 и 7 июля — продержится на 25-градусной отметке. В пятницу, 8 июля, жара вновь усилится — до 27 градусов. Во вторник, который обещает стать самым жарким днем недели, синоптики Realmeteo обещают челябинцам грозы и дожди. Осадки, пусть и не столь интенсивные, продолжатся и в среду. Ветер на протяжении всей недели ожидается не слишком сильный — в пределах 1-5 метров в секунду. Скрин: сайт Realmeteo Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Резкое потепление начнется в Челябинской области с 4 июля. На протяжении недели температура воздуха будет колебаться около 30-градусной отметки, следует из долгосрочного прогноза сайта Realmeteo. Постепенное повышение температуры в Челябинской области начнется с понедельника, 4 июля. Столбики термометров, опускавшиеся на этой неделе до плюс 1 градуса ночь и до плюс 10 градусов днем, вернутся к «летнему» показателю в 21 градус. Далее температура продолжит расти: уже 5 июля она поднимется до 28 градусов, два последующих дня — 6 и 7 июля — продержится на 25-градусной отметке. В пятницу, 8 июля, жара вновь усилится — до 27 градусов. Во вторник, который обещает стать самым жарким днем недели, синоптики Realmeteo обещают челябинцам грозы и дожди. Осадки, пусть и не столь интенсивные, продолжатся и в среду. Ветер на протяжении всей недели ожидается не слишком сильный — в пределах 1-5 метров в секунду.