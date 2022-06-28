Ответственный за инвестиции стал мэром в курганском округе

В Мишкинском муниципальном округе депутаты местной думы избрали нового главу. Им стал Денис Мамонтов, который работал первым замглавы и инвестиционным уполномоченным района, сообщили URA.RU в администрации Мишкинского округа.
«Главой Мишкинского муниципального округа избран Денис Мамонтов. За него проголосовало большинство депутатов мишкинской думы. Инаугурация нового главы назначена на 6 июля», — рассказали в администрации Мишкинского муниципального округа.
Ранее главой Мишкинского округа был Сергей Кудрявцев. После проведения муниципальной реформы он не стал подавать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета.
Денис Мамонтов избран на пост главы Мишкинского муниципального округа
фото: администрация Мишкинского муниципального округа
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В Мишкинском муниципальном округе депутаты местной думы избрали нового главу. Им стал Денис Мамонтов, который работал первым замглавы и инвестиционным уполномоченным района, сообщили URA.RU в администрации Мишкинского округа. «Главой Мишкинского муниципального округа избран Денис Мамонтов. За него проголосовало большинство депутатов мишкинской думы. Инаугурация нового главы назначена на 6 июля», — рассказали в администрации Мишкинского муниципального округа. Ранее главой Мишкинского округа был Сергей Кудрявцев. После проведения муниципальной реформы он не стал подавать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета.