28 июня 2022

Ответственный за инвестиции стал мэром в курганском округе

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Встреча глав свердловских муниципалитетов с губернатором в областном правительстве. Екатеринбург, чиновники, портфель, главы муниципальных образований
В Мишкинском округе депутаты выбрали нового главу Фото:

В Мишкинском муниципальном округе депутаты местной думы избрали нового главу. Им стал Денис Мамонтов, который работал первым замглавы и инвестиционным уполномоченным района, сообщили URA.RU в администрации Мишкинского округа.

«Главой Мишкинского муниципального округа избран Денис Мамонтов. За него проголосовало большинство депутатов мишкинской думы. Инаугурация нового главы назначена на 6 июля», — рассказали в администрации Мишкинского муниципального округа.

Ранее главой Мишкинского округа был Сергей Кудрявцев. После проведения муниципальной реформы он не стал подавать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета.

Денис Мамонтов избран на пост главы Мишкинского муниципального округа

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В Мишкинском муниципальном округе депутаты местной думы избрали нового главу. Им стал Денис Мамонтов, который работал первым замглавы и инвестиционным уполномоченным района, сообщили URA.RU в администрации Мишкинского округа. «Главой Мишкинского муниципального округа избран Денис Мамонтов. За него проголосовало большинство депутатов мишкинской думы. Инаугурация нового главы назначена на 6 июля», — рассказали в администрации Мишкинского муниципального округа. Ранее главой Мишкинского округа был Сергей Кудрявцев. После проведения муниципальной реформы он не стал подавать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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