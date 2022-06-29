Врач Шишкин заявил об опасности активированного угля

30 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Активированный уголь может спровоцировать аллергию, сказал Валентин Шишкин Фото: Анна Майорова © URA.RU Активированный уголь может стать причиной кровотечений и аллергических реакций. Об этом URA.RU сообщил семейный врач Валентин Шишкин. «У активированного угля остается один плюс — это цена, а в основном одни минусы. Во-первых, активированный уголь маскирует состояния, связанные с желудочными кровотечениями. Он может смазать клиническую картину. У людей с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения. И пациент этого не поймет, потому что стул будет черный из-за угля. После приема препарата могут оставаться продукты, которые усиливают окислительные реакции на поверхностях слизистых, соответственно происходит образование эрозий с провоцированием кровотечений особенно при длительном приеме», — сказал Валентин Шишкин. По словам врача, активированный уголь имеет низкую эффективность по сравнению с другими препаратами и может вызывать аллергию. «Сейчас появились более современные сорбенты и активированный уголь отошел на задний план. Он имеет очень маленькую всасывательную поверхность, эффективность маленькая. Это неоднородный по своему составу продукт не полного дожигания угля, соответственно на него бывают аллергические реакции», — отметил эксперт. Собеседник URA.RU объяснил, когда активированный уголь можно употреблять. «Если нет денег или нет больше ничего доступного кроме угля, а есть клиника острого отравления, то он подойдет. Важно соблюдать дозировку: одну таблетку на 10 кг веса не более пяти дней», — заключил Шишкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Активированный уголь может стать причиной кровотечений и аллергических реакций. Об этом URA.RU сообщил семейный врач Валентин Шишкин. «У активированного угля остается один плюс — это цена, а в основном одни минусы. Во-первых, активированный уголь маскирует состояния, связанные с желудочными кровотечениями. Он может смазать клиническую картину. У людей с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения. И пациент этого не поймет, потому что стул будет черный из-за угля. После приема препарата могут оставаться продукты, которые усиливают окислительные реакции на поверхностях слизистых, соответственно происходит образование эрозий с провоцированием кровотечений особенно при длительном приеме», — сказал Валентин Шишкин. По словам врача, активированный уголь имеет низкую эффективность по сравнению с другими препаратами и может вызывать аллергию. «Сейчас появились более современные сорбенты и активированный уголь отошел на задний план. Он имеет очень маленькую всасывательную поверхность, эффективность маленькая. Это неоднородный по своему составу продукт не полного дожигания угля, соответственно на него бывают аллергические реакции», — отметил эксперт. Собеседник URA.RU объяснил, когда активированный уголь можно употреблять. «Если нет денег или нет больше ничего доступного кроме угля, а есть клиника острого отравления, то он подойдет. Важно соблюдать дозировку: одну таблетку на 10 кг веса не более пяти дней», — заключил Шишкин.