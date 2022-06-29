Свердловчане остались без автобусного сообщения из-за властей

Автобусы перестали ходить по 10 направлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тугулымского городского округа (Свердловская область) остались без автобусного сообщения между поселками из-за нарушений перевозчиком правил безопасности. ГИБДД вынесло постановление о временном прекращении движения транспорта. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Депутаты на последней думе выделили МУП „Автоперевозки“ один миллион рублей для ремонта автомобилей и другие нужды предприятия. Вчера (28 июня — прим.ред.) выяснилось, что с 14 июня у автобусов отсутствуют диагностические карты. ГИБДД вынесло постановление о временном прекращение движения транспорта до устранения нарушений. Куда дели деньги и почему вовремя не сделали техосмотры — неизвестно», — объяснили жители.

Без автобусного сообщения осталось 10 направлений. «В Тугулым, Ертарский, Луговской, Зубково, Ошкуково, Юшалу, Верховино, Ядрышникова, Заводоуспенский и Тюмень автобусы больше не ходят. Жителям приходится тратить огромные деньги на такси», — возмущаются тугулумцы.

Жители говорят, что пожилые люди, живущие в поселках, не могут доехать до магазинов. «Они специально что ли население гнобят», — задается вопросом житель Тугулыма. «До Ертарки 60 километров. Как пенсионерам и старикам быть? В больницу, в банк, пенсионный, ну и по другим вопросам в Тугулым попадать», — говорят местные жители.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU объяснили, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности. «Сотрудниками Госавтоинспекции выявлен ряд нарушений: водители управляли транспортным средством с нарушением правил использования тахографов — с отсутствием карт водителя, у автобусов не пройден технический осмотр», — отметили в УГИБДД.

Должностные лица МУПа также не осуществляли контроль за выходом водителей на линию. «В отношении должностных лиц возбуждены административные производства за допущенные нарушения», — уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Директор МУП «Автоперевозки» Анатолий Исаев в грубой форме отказался давать комментарий журналисту URA.RU. «Когда возобновят [автоперевозки], тогда и возобновят», — отметил он.

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