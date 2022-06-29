URA.RU устроило коллаборацию с ЛитРес. Участвуйте в розыгрыше!

29 июня 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

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URA.RU запускает коллаборацию с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес. Каждый месяц мы будем проводить розыгрыш абонемента ЛитРес. Для участия в розыгрыше читателям необходимо подписаться на рассылку с афишей онлайн-событий на электронную почту. В ней каждый день мы рассказываем о музыкальных релизах, новых фильмах, вебинарах и других событиях в онлайн, а по воскресеньям публикуем рекомендации книг от ЛитРес. В конце июня с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Счастливого обладателя абонемента сроком на один месяц объявят получателям рассылки по электронной почте, а также в афише на сайте URA.RU 1 июля. Розыгрыш будет проводиться каждый месяц среди всех получателей рассылки независимо от того, как давно вы на нее подписаны. Компания ЛитРес является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках, 48 000 бесплатных книг, 65 000 аудиокниг, 5 000 новых книг каждый месяц.