URA.RU устроило коллаборацию с ЛитРес. Участвуйте в розыгрыше!

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Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, студентки, книги, читай-город, книжный магазин
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Нескучная афиша от URA.RU

URA.RU запускает коллаборацию с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес. Каждый месяц мы будем проводить розыгрыш абонемента ЛитРес.

Для участия в розыгрыше читателям необходимо подписаться на рассылку с афишей онлайн-событий на электронную почту. В ней каждый день мы рассказываем о музыкальных релизах, новых фильмах, вебинарах и других событиях в онлайн, а по воскресеньям публикуем рекомендации книг от ЛитРес.

В конце июня с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Счастливого обладателя абонемента сроком на один месяц объявят получателям рассылки по электронной почте, а также в афише на сайте URA.RU 1 июля. Розыгрыш будет проводиться каждый месяц среди всех получателей рассылки независимо от того, как давно вы на нее подписаны.

Компания ЛитРес является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках, 48 000 бесплатных книг, 65 000 аудиокниг, 5 000 новых книг каждый месяц.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

URA.RU запускает коллаборацию с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес. Каждый месяц мы будем проводить розыгрыш абонемента ЛитРес. Для участия в розыгрыше читателям необходимо подписаться на рассылку с афишей онлайн-событий на электронную почту. В ней каждый день мы рассказываем о музыкальных релизах, новых фильмах, вебинарах и других событиях в онлайн, а по воскресеньям публикуем рекомендации книг от ЛитРес. В конце июня с помощью случайного генератора чисел URA.RU определит победителя. Счастливого обладателя абонемента сроком на один месяц объявят получателям рассылки по электронной почте, а также в афише на сайте URA.RU 1 июля. Розыгрыш будет проводиться каждый месяц среди всех получателей рассылки независимо от того, как давно вы на нее подписаны. Компания ЛитРес является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках, 48 000 бесплатных книг, 65 000 аудиокниг, 5 000 новых книг каждый месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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