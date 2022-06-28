28 июня 2022

В Тюмени продлили режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Режим продлен до 1 августа Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области было решено продлить режим повышенной готовности до 1 августа для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа. Соответствующее решение принято во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области», — говорится в сообщении на официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отменен масочный режим. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюменской области было решено продлить режим повышенной готовности до 1 августа для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа. Соответствующее решение принято во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области», — говорится в сообщении на официальном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отменен масочный режим. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...