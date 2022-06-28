В Тюмени продлили режим повышенной готовности

Режим продлен до 1 августа
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области было решено продлить режим повышенной готовности до 1 августа для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа. Соответствующее решение принято во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области», — говорится в сообщении на официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отменен масочный режим. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
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