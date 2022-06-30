Экс-сенатор Франции: Господство США завершится из-за Украины

30 июня 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

82% стран-членов ООН не поддерживают санкции США против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировое господство США может завершиться из-за конфликта на Украине и европейских санкций в отношении России. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго. «То что Европа против России, я думаю, что это очень плохо. От этого страдает бизнес, экономика и повседневная жизнь европейцев и россиян. Вводить санкции против РФ, которые влекут за собой последствия для Европейских стран не эффективно. Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию. В данном конфликте ЕС не ведет собственную внешнюю политику, а следует за принципами внешней политики США. Позиция НАТО, ЕС и США не поддерживается 82% стран-членов ООН », — сказал Ив Поццо ди Борго. По его словам, предотвратить текущие мировые события можно было при соблюдении Минских соглашений. « США сделал многое, чтобы этого не случилось. Германия и Франция, как стороны этих соглашений, не смогли, в свою очередь добиться их полного соблюдения. На данный момент мы очень надеемся на то, что будет найден дипломатический выход из сложившийся ситуации — такое мнение разделяют европейские, украинский и российский народ», — поделился собеседник. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса в освобождении территорий ДНР и ЛНР. Страны Запада активно оказывают помощь Украине, поставляя вооружение и вводя масштабные санкции против РФ. Ограничения ударили по самой Европе продовольственным кризисом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мировое господство США может завершиться из-за конфликта на Украине и европейских санкций в отношении России. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился бывший вице-председатель комитета по европейским делам Сената Франции Ив Поццо ди Борго. «То что Европа против России, я думаю, что это очень плохо. От этого страдает бизнес, экономика и повседневная жизнь европейцев и россиян. Вводить санкции против РФ, которые влекут за собой последствия для Европейских стран не эффективно. Какие бы ограничения не вводились, Россия дает ответную реакцию. В данном конфликте ЕС не ведет собственную внешнюю политику, а следует за принципами внешней политики США. Позиция НАТО, ЕС и США не поддерживается 82% стран-членов ООН », — сказал Ив Поццо ди Борго. По его словам, предотвратить текущие мировые события можно было при соблюдении Минских соглашений. « США сделал многое, чтобы этого не случилось. Германия и Франция, как стороны этих соглашений, не смогли, в свою очередь добиться их полного соблюдения. На данный момент мы очень надеемся на то, что будет найден дипломатический выход из сложившийся ситуации — такое мнение разделяют европейские, украинский и российский народ», — поделился собеседник. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса в освобождении территорий ДНР и ЛНР. Страны Запада активно оказывают помощь Украине, поставляя вооружение и вводя масштабные санкции против РФ. Ограничения ударили по самой Европе продовольственным кризисом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО.