Столтенберг назвал Россию «прямой угрозой» НАТО

Йенс Столтенберг назвал Россию угрозой безопасности НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия представляет «прямую угрозу» безопасности НАТО. Его слова приводит AFP News Agency.

«Мы примем новую Стратегическую концепцию нашего альянса. Она назовет Россию главной угрозой безопасности альянса», — заявил Столтенберг. Он напомнил, что в прошлой Стратегической концепции, которая была принята в 2010 году, Россия была названа стратегическим партнером.

Ранее президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом оговорился, назвав НАТО угрозой США. Во время саммита НАТО в Мадриде Генсек НАТО предупредил Путина о «сигнале» со стороны альянса в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.