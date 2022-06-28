28 июня 2022

Мужчина, оскорбивший учителя своей дочери в ЯНАО, понес наказание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, купюра, зарплата, банкнота, деньги, наличные, рубль, зп
Теперь мужчина должен будет выплатить штраф за оскорбление чести и достоинства учителя Фото:

В ЯНАО прокуратура Нового Уренгоя провела проверку после заявления учителя одной из школ города. Все дело в оскорбительном сообщении, которое ей отправил отец одной из учениц, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Установлено, что в апреле 2022 г. отец одной из учениц направил женщине сообщение, содержащее оскорбительные выражения, которые унизили ее честь и достоинство. Заместитель прокурора города в отношении нарушителя возбудил административное дело» — сообщили в telegram-канале ведомства.

После проведенной проверки прокурор направил иск в суд, который признал его виновным в оскорблении, то есть унижении чести и достоинства. За это мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В ЯНАО прокуратура Нового Уренгоя провела проверку после заявления учителя одной из школ города. Все дело в оскорбительном сообщении, которое ей отправил отец одной из учениц, сообщает прокуратура ЯНАО. «Установлено, что в апреле 2022 г. отец одной из учениц направил женщине сообщение, содержащее оскорбительные выражения, которые унизили ее честь и достоинство. Заместитель прокурора города в отношении нарушителя возбудил административное дело» — сообщили в telegram-канале ведомства. После проведенной проверки прокурор направил иск в суд, который признал его виновным в оскорблении, то есть унижении чести и достоинства. За это мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...