Мужчина, оскорбивший учителя своей дочери в ЯНАО, понес наказание

29 июня 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Теперь мужчина должен будет выплатить штраф за оскорбление чести и достоинства учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО прокуратура Нового Уренгоя провела проверку после заявления учителя одной из школ города. Все дело в оскорбительном сообщении, которое ей отправил отец одной из учениц, сообщает прокуратура ЯНАО. «Установлено, что в апреле 2022 г. отец одной из учениц направил женщине сообщение, содержащее оскорбительные выражения, которые унизили ее честь и достоинство. Заместитель прокурора города в отношении нарушителя возбудил административное дело» — сообщили в telegram-канале ведомства. После проведенной проверки прокурор направил иск в суд, который признал его виновным в оскорблении, то есть унижении чести и достоинства. За это мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В ЯНАО прокуратура Нового Уренгоя провела проверку после заявления учителя одной из школ города. Все дело в оскорбительном сообщении, которое ей отправил отец одной из учениц, сообщает прокуратура ЯНАО. «Установлено, что в апреле 2022 г. отец одной из учениц направил женщине сообщение, содержащее оскорбительные выражения, которые унизили ее честь и достоинство. Заместитель прокурора города в отношении нарушителя возбудил административное дело» — сообщили в telegram-канале ведомства. После проведенной проверки прокурор направил иск в суд, который признал его виновным в оскорблении, то есть унижении чести и достоинства. За это мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.