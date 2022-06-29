В Перми разгорелся скандал вокруг монумента погибшим воинам

Монумент участникам локальных конфликтов оказался бесхозным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский общественный деятель Денис Галицкий потребовал от мэрии отметить спецоперацию России на Украине на монументе «Солдат России», который посвящен военным, погибшим в ходе локальных конфликтов. Получив, по его словам, «отписку», активист подал в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что памятник, торжественно открытый еще в марте 2020 года, до сих пор не взят на баланс администрацией города, и по сути является бесхозным.

«Ленинский районный суд Перми рассматривал дело о законности ответа департамента культуры по поводу внесения специальной военной операции на Украине в список локальных конфликтов на данном мемориале. Выяснилось, что документов на объект нет, муниципальной собственностью он не является», — пишет Галицкий в Telegram.

Пока в процессе объявлен перерыв до 5 июля. URA.RU направило в администрацию Перми запрос о том, находится ли монумент на балансе какого-либо ведомства. В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию.

Памятник «Солдат России» открыли 1 марта 2020 года в сквере им. Советской Армии на ул. Сибирской. В церемонии тогда приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты. «Этот монумент посвящается всем военнослужащим, погибшим в период после Великой Отечественной войны не только в локальных войнах, но и в мирное время, исполняя с честью и достоинством свой воинский долг», — отмечала председатель «Пермского краевого комитета солдатских матерей» Нина Шевелева.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что решение о ее проведении было вынужденным, а все действия военных направлены на спасение мирных жителей Донбасса.

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