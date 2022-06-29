В соцсетях запустили фейк о выпавшем снеге в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
Пользователи соцсетей заявили, что снег выпал в нескольких городах Свердловской области Фото:

В соцсетях распространили фейки о якобы выпавшем в Свердловской области снеге. Соответствующие публикации стали появляться днем 29 июня.

«В Ивделе снег выпал… С Новым годом, друзья», — написал пользователь Артем Сергеевич. Он опубликовал фото, на котором грядки покрыты толстым слоем снега. Однако эта же фотография опубликована в группе «Наш Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Также в соцсетях опубликовали другие кадры, на которых видно выпавший снег. Пользователи заявляют, что снег якобы видели в поселках Уралец, Калиново, в Ивделе и Полевском.

URA.RU обратилось в пресс-службу Уралгидрометцентра. Там сообщили, что ни 28, ни 29 июня заморозков и снега в Свердловской области не было.

Ранее синоптики обещали свердловчанам жару. Потепление, по их словам, придет в регион в июле.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В соцсетях распространили фейки о якобы выпавшем в Свердловской области снеге. Соответствующие публикации стали появляться днем 29 июня. «В Ивделе снег выпал… С Новым годом, друзья», — написал пользователь Артем Сергеевич. Он опубликовал фото, на котором грядки покрыты толстым слоем снега. Однако эта же фотография опубликована в группе «Наш Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Также в соцсетях опубликовали другие кадры, на которых видно выпавший снег. Пользователи заявляют, что снег якобы видели в поселках Уралец, Калиново, в Ивделе и Полевском. URA.RU обратилось в пресс-службу Уралгидрометцентра. Там сообщили, что ни 28, ни 29 июня заморозков и снега в Свердловской области не было. Ранее синоптики обещали свердловчанам жару. Потепление, по их словам, придет в регион в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...