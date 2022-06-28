Любителей шашлыка из Ханты-Мансийска выгоняют из любимого парка. Жарить мясо там разрешали власти

29 июня 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске начнут демонтировать мангальные зоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководство природного парка «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске убирает все установленные там мангальные зоны, наличие которых ранее было согласовано властями. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников парка. «Почти все объекты обустройства были построены очень давно, больше 10 лет. И мы ведем их обслуживание настолько, насколько нам выделяют на это финансирование. Сейчас их состояние удручающее: качели, например, не соответствуют нормам безопасности. Сильно изменились требования к обращениям с отходами. Все это приводит к тому, что существующие мангальные зоны будут демонтированы, а территория рекультивирована», — объяснил источник. Популярность мангальных зон подтверждается тем, что в выходные или праздничные дни найти свободное место почти невозможно, если не приехать в парк рано утром. Парк расположен удобно, с обзорных площадок открывается вид на большую часть Ханты-Мансийска. По словам сотрудника, сейчас руководство парка пытается получить финансирование из бюджета ХМАО на строительство и обслуживание новых площадок. «Сами мы не можем проектировать и строить, наша задача — наблюдение за биоразнообразием, ведение учета. Мы просто не можем построить новые площадки», — сказала источник. Всего на данный момент было ликвидировано три из 23 зон отдыха. По словам сотрудника, обсуждение проблемы идут мэрией Ханты-Мансийска. URA.RU обратилось туда за комментариями, но на момент публикации ответ на него не поступил. Природный парк «Самаровский чугас» образован в 2001 году. Его цель — сохранить ценные природные комплексы, редкие растения и животных, а также первозданных лесов и уникальных ландшафтов в районе слияния рек Оби и Иртыша. Его площадь более 6 гектаров, на территории которых существуют научный стационар, урочища, увалы, историко-культурные объекты и два острова. По лесам проложены экологические и туристические тропы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Руководство природного парка «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске убирает все установленные там мангальные зоны, наличие которых ранее было согласовано властями. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников парка. «Почти все объекты обустройства были построены очень давно, больше 10 лет. И мы ведем их обслуживание настолько, насколько нам выделяют на это финансирование. Сейчас их состояние удручающее: качели, например, не соответствуют нормам безопасности. Сильно изменились требования к обращениям с отходами. Все это приводит к тому, что существующие мангальные зоны будут демонтированы, а территория рекультивирована», — объяснил источник. Популярность мангальных зон подтверждается тем, что в выходные или праздничные дни найти свободное место почти невозможно, если не приехать в парк рано утром. Парк расположен удобно, с обзорных площадок открывается вид на большую часть Ханты-Мансийска. По словам сотрудника, сейчас руководство парка пытается получить финансирование из бюджета ХМАО на строительство и обслуживание новых площадок. «Сами мы не можем проектировать и строить, наша задача — наблюдение за биоразнообразием, ведение учета. Мы просто не можем построить новые площадки», — сказала источник. Всего на данный момент было ликвидировано три из 23 зон отдыха. По словам сотрудника, обсуждение проблемы идут мэрией Ханты-Мансийска. URA.RU обратилось туда за комментариями, но на момент публикации ответ на него не поступил. Природный парк «Самаровский чугас» образован в 2001 году. Его цель — сохранить ценные природные комплексы, редкие растения и животных, а также первозданных лесов и уникальных ландшафтов в районе слияния рек Оби и Иртыша. Его площадь более 6 гектаров, на территории которых существуют научный стационар, урочища, увалы, историко-культурные объекты и два острова. По лесам проложены экологические и туристические тропы.