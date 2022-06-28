В ХМАО придут дожди и сильный ветер

В ХМАО до конца недели продлятся дожди
В ХМАО ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с и дожди. Ночью температура будет опускаться до 4 градусов выше нуля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра ХМАО.
«В большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный. Ветер местами порывы 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +10, +15 градусов. 1 июля местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем +17, +22 градусов. 2 июля местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем +17, +22 градусов, местами +11, +16 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
- По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура до конца недели составит 15-18 градусов тепла. Погода будет пасмурная, в четверг ожидается небольшой дождь. Ветер с порывами до 17 м/с.
- В Сургуте температура днем составит 11-13 градусов выше нуля. До конца недели будет пасмурная погода, в четверг и пятницу дожди, с ветром до 20 м/с.
- В Нижневартовске пасмурная погода с дождями продлятся до конца недели. Ветер будет достигать 17-20 м/с. Средняя температура днем будет составлять 15-17 градусов тепла.
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