Свердловские магазины заменят Coca-Cola на напитки «Очаково»

29 июня 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

По словам Аветян, «Очаково» может производить аналоги Coca-Cola Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В магазинах торговой сети «Магнит» планируют заменить напитки Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково». Об этом сообщила директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа компании «Магнит» Кристина Аветян. «Мы успешно замещаем данные типы товаров (Coca-Cola — прим. URA.RU). У нас есть производитель „Очаково“, который производит три вида продукции по органолептическим свойствам ничем не уступающим аналогу из транснациональной компании», — передает газета «Коммерсант» слова Аветян. Она отметила, что «Очаково», кроме Cola, может производить аналоги напитков Sprite и Fanta. Такие товары есть в магазинах уже с 15 июня. Аветян подчеркнула, что производитель Coca-Cola не отказался завозить товар, но с поставками все равно связан ряд проблем. Часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций, введенных странами Запада против РФ. Количество санкций увеличилось на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины таким путем является вынужденным, поскольку иные методы, призванные остановить убийство мирных жителей ДНР и ЛНР, не принесли результата. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В магазинах торговой сети «Магнит» планируют заменить напитки Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково». Об этом сообщила директор департамента по категорийному менеджменту Уральского округа компании «Магнит» Кристина Аветян. «Мы успешно замещаем данные типы товаров (Coca-Cola — прим. URA.RU). У нас есть производитель „Очаково“, который производит три вида продукции по органолептическим свойствам ничем не уступающим аналогу из транснациональной компании», — передает газета «Коммерсант» слова Аветян. Она отметила, что «Очаково», кроме Cola, может производить аналоги напитков Sprite и Fanta. Такие товары есть в магазинах уже с 15 июня. Аветян подчеркнула, что производитель Coca-Cola не отказался завозить товар, но с поставками все равно связан ряд проблем. Часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций, введенных странами Запада против РФ. Количество санкций увеличилось на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины таким путем является вынужденным, поскольку иные методы, призванные остановить убийство мирных жителей ДНР и ЛНР, не принесли результата.