В марте суд признал владельца «Первого кегового» банкротом Фото: Илья Московец © URA.RU

Владелец сети пивных магазинов ООО «Первый кеговый» Сергей Пьянков, в марте признанный банкротом, продает шесть торговых точек разливных напитков в Челябинске. За готовый бизнес он просит 250-300 тысяч рублей в зависимости от района размещения магазина.

«Магазин под ключ, от поиска аренды и до пробития первого чека. Начинай зарабатывать с первого месяца. Наш многолетний опыт позволит вам открыть прибыльный магазин», — говорится в объявлении на «Авито».

Автор объявления обещает помощь в регистрации ИП, ведении бухгалтерского учета, подборе поставщиков, покупке оборудования, рекламе и прочим. Готовые магазины продаются на улицах Цвиллинга, Горького, Гагарина, Агалакова, 50 лет ВЛКСМ, 54 микрорайоне.

В марте арбитражный суд Челябинской области признал Сергея Пьянкова банкротом по требованию Сбербанка. Он задолжал 183 млн рублей за ранее взятые кредиты. Есть у бизнесмена задолженности и перед компаниями, в том числе, «Люкс Вода» и «УралКраЗ». Согласно информационной системе СБИС, стоимость пивного бизнеса Пьянкова оценивается в 31,7 млн рублей. Связаться с Пьянковым URA.RU не удалось.

За свои магазины бизнесмен просит от 250 до 300 тысяч рублей Скрин с сайта «Авито»