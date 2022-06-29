В Екатеринбурге продают помещения в зданиях эпохи конструктивизма

Продаваемые нежилые помещения находятся в «Городке чекистов» и домах Госпромурала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акционерное общество «ДОМ.РФ» объявило аукционы по продаже нежилых помещений в Екатеринбурге, которые находятся в зданиях, относящихся к памятникам эпохи конструктивизма 1930-х годов. Информация об этом содержится на сайте «ДОМ.РФ».

«В „Городке чекиста“ на торги выставлены помещения площадью 352,2 кв. м и 300,1 кв. м. Они расположены в центре Екатеринбурга по адресу: проспект Ленина, дом 69, корпус 5 и дом 69, корпус 6/улица Кузнечная, дом 114. Начальная цена лотов — 6,7 миллиона и 5,19 миллиона рублей соответственно», — говорится в сообщении. Квартал был построен в 1929—1932 годах, состоит из нескольких корпусов в стиле конструктивизма и признан объектом культурного наследия федерального значения.

Еще одним лотом стало помещение площадью 135,4 кв. метра, которое находится на проспекте Ленина, 52, корпус 4. Начальная цена — 2,56 миллиона рублей. «Помещение находится в здании, входящем в состав еще одного объекта культурного наследия федерального значения — так называемых домов Госпромурала», — сообщает «ДОМ.РФ». Продаваемое помещение также располагается в комплексе, построенном в 1931—1933 годах.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 22 августа 2022 года. Сами торги пройдут 26 августа.

Ранее на аукционе в Екатеринбурге продали здание типографии «Уральских военных вестей». Его купила компания депутата заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева за 21,4 миллиона рублей.

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