Володин упрекнул Столтенберга в невежестве из-за угроз НАТО. «Географию в школе не учил»

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Организационное собрание фракции политической партии
По словам Вячеслава Володина, после вступления новых стран в НАТО у границ альянса будет «больше России» Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Заявляя о том, что при вступлении Финляндии и Швеции в блок НАТО, у российских границ будет больше Североатлантического альянса, генсек организации расписывается в том, что в школе не учил географию. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке вступления в альянс Финляндии и Швеции. По его словам, в таком случае Россия «получит у своих границ больше НАТО».

«Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — парировал заявление Столтенберга Володин в своем telegram-канале.

Ранее Финляндия и Швеция подготовили и подали совместную заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде альянс поддержал эту инициативу.

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Заявляя о том, что при вступлении Финляндии и Швеции в блок НАТО, у российских границ будет больше Североатлантического альянса, генсек организации расписывается в том, что в школе не учил географию. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке вступления в альянс Финляндии и Швеции. По его словам, в таком случае Россия «получит у своих границ больше НАТО». «Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — парировал заявление Столтенберга Володин в своем telegram-канале. Ранее Финляндия и Швеция подготовили и подали совместную заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде альянс поддержал эту инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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