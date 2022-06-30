По словам Вячеслава Володина, после вступления новых стран в НАТО у границ альянса будет «больше России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Заявляя о том, что при вступлении Финляндии и Швеции в блок НАТО, у российских границ будет больше Североатлантического альянса, генсек организации расписывается в том, что в школе не учил географию. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке вступления в альянс Финляндии и Швеции. По его словам, в таком случае Россия «получит у своих границ больше НАТО».

«Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — парировал заявление Столтенберга Володин в своем telegram-канале.

Ранее Финляндия и Швеция подготовили и подали совместную заявку на вступление в НАТО. По итогам саммита в Мадриде альянс поддержал эту инициативу.