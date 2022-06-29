Курганцы жалуются на зловоние с завода, который закрывали власти

В 2015 году на кожевенном предприятии побывал прокурор Курганской области. Претензий у него не возникло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка Каргаполье в Курганской области жалуются на неприятный запах со стороны кожевенного завода, который неоднократно закрывали из-за нарушений охраны окружающей среды. Об этом пользователи пишут в соцсети «ВКонтакте».

«На прошлой неделе в двадцатых числах июня жители Каргаполья должны были дышать зловонным запахом кожевенного завода. „Сухневское детище“ (Виктор Сухнев, экс-глава Каргапольского района — прим. ред.), с нашего молчаливого согласия, продолжает потихоньку травить людей. Опасное для здоровья людей производство точно было остановлено? Или это было сделано только на бумаге?» — сообщил анонимный пользователь в группе «Подслушано | Каргаполье».

Глава Каргапольского района Сергей Князев ответил URA.RU, что обращение зарегистрировано. На данный момент администрация района занимается выявлением причин и обнаружением источника неприятного запаха.

В управлении Роспотребнадзора по Курганской области в комментарии под постом сообщили, что в пределах полномочий возможно провести замеры в воздухе загрязняющих веществ. Однако проводить проверку ведомство может только после официального заявления в их адрес.

По данным электронной торговой площадки по реализации предприятия-банкротов «Альфалот», Каргапольский кожевенный завод был выставлен на торги осенью 2021 года. На конец ноября торги были признаны несостоявшимися. Текущий статус предприятия не известен.

Ранее URA.RU сообщало, что споры из-за кожевенного производства в Каргаполье идут с момента запуска завода в 2010 году. В 2014 году директора завода Ирину Ионину обвиняли в мошенничестве и нарушении правил охраны окружающей среды. В связи с загрязнением местной реки Поцелуйки, а в дальнейшем и прудов-накопителей опасными отходами от данного производства, активисты били тревогу. В том числе они выходили на митинги, организованные отделением КПРФ в 2017 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам