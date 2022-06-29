Андрей Филатов не собирается принимать строительные объекты с недочетами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов не допустит некачественного строительства объектов в городе, даже если ему придется отвечать за неосвоенный бюджет перед окружным правительством. Об этом он сообщил на оперативном штабе по строительству в администрации Сургута.

«Есть такая традиция, особенно у подрядчиков, что главное для муниципалитета — исполнить кассу, а остальное все потом доделаем. Но мы в том году договорились с городом Сургутом, что мы так работать не будем. И набережная СурГУ у нас тому пример. Я не позволю подписать что-либо с несоответствующим качеством. Мне, конечно, придется отвечать перед округом, почему мы не исполнили кассу, но для нас важней сделать объем работ с надлежащим качеством», — сообщил Филатов. Его слова приводятся на странице мэра Сургута в соцсети «ВКонтакте».

Напомнить подрядчикам правила игры в строительной сфере глава Сургута решил после того, как представители общественности пожаловались ему на некачественную работу по возведению объектов в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». «В парке „Кедровый лог“ 15 июля завершение работ. Управление капитального строительства города и подрядчик уверяют, что работы завершатся в срок. Но там 4 тысячи метров квадратных плитки в ненормативном состоянии, и большой вопрос, успеет ли подрядчик справиться», — сообщил член регионального штаба ОНФ в ХМАО Рустем Юсупов.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники и строители конфликтуют из-за набережной у Сургутского госуниверситета. Мэрия Сургута не принимает объект из-за недочетов в строительстве. Разбираться в вопросах качества пришлось служителям Фемиды, стороны конфликта обратились с этим вопросом в суд.

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