Первый случай оспы обезьян выявлен в Турции

В каком именно городе Турции выявлено заболевание, не сообщается
новость из сюжетаОспа обезьян
В Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал Коджа в соцсетях.
Глава Минздрава также подчеркнул, что в настоящее время больной оспой изолирован. Других случаев заболевания в Турции не выявлено.
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