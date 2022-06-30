Первый случай оспы обезьян выявлен в Турции

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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
В каком именно городе Турции выявлено заболевание, не сообщается Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

В Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал Коджа в соцсетях.

Глава Минздрава также подчеркнул, что в настоящее время больной оспой изолирован. Других случаев заболевания в Турции не выявлено.

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В Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал Коджа в соцсетях. Глава Минздрава также подчеркнул, что в настоящее время больной оспой изолирован. Других случаев заболевания в Турции не выявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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