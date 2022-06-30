Первый случай оспы обезьян выявлен в Турции

В каком именно городе Турции выявлено заболевание, не сообщается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

В Турции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет», — написал Коджа в соцсетях.

Глава Минздрава также подчеркнул, что в настоящее время больной оспой изолирован. Других случаев заболевания в Турции не выявлено.