Компания «Нейротехнолоджи» из Челябинска разработала аналог умных часов Apple Watch, которые используют врачи и их пациенты. Новый браслет показывает все медицинские показатели, но в отличие от западных стран показатели челябинского браслета точнее, предоставлены URA.RU в компании.
«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», — рассказал основание ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов.
Корюкалов отметил, что продукция компании превосходит по качеству измерения фитнес-трекеры и умные часы других фирм. По его словам, все дело в сенсорах, которые проявляются в браслете. Они являются профессиональными, а не любительскими. Точность и количество, которые человек может узнать, воспользовавшись умным браслетом челябинской компании, позволили назвать эту разработку ручной мини-лабораторией.
Уход с российского рынка американских компаний произошел из-за возникновения, последовавших в результате реакции на проведение спецопераций РФ на Украине. По причине возникновения рынка на рынке многие российские производители получают свой товар в результате продажи и востребованных ниши.
Челябинский умный браслет с осторожностью показывает медицинские показатели пациента
Компания «Нейротехнолоджи» из Челябинска разработала аналог умных часов Apple Watch, которые используют врачи и их пациенты. Новый браслет показывает все медицинские показатели, но в отличие от западных стран показатели челябинского браслета точнее, предоставлены URA.RU в компании. «Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», — рассказал основание ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов. Корюкалов отметил, что продукция компании превосходит по качеству измерения фитнес-трекеры и умные часы других фирм. По его словам, все дело в сенсорах, которые проявляются в браслете. Они являются профессиональными, а не любительскими. Точность и количество, которые человек может узнать, воспользовавшись умным браслетом челябинской компании, позволили назвать эту разработку ручной мини-лабораторией. Уход с российского рынка американских компаний произошел из-за возникновения, последовавших в результате реакции на проведение спецопераций РФ на Украине. По причине возникновения рынка на рынке многие российские производители получают свой товар в результате продажи и востребованных ниши.