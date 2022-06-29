Челябинские разработчики утверждают, что их браслет превосходит по точности показания все аналогичные изделия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Компания «Нейротехнолоджи» из Челябинска разработала аналог умных часов Apple Watch, которые используют врачи и их пациенты. Новый браслет показывает все медицинские показатели, но в отличие от западных стран показатели челябинского браслета точнее, предоставлены URA.RU в компании.

«Медицинский браслет регистрирует сразу несколько показателей: температуры, пульса, сатурации крови, электрической активности кожи и даже ЭКГ. С помощью мы проводим дистанционное наблюдение за пациентом, в клинике оценивается эффективность терапии. В том числе этот браслет является спасением для родителей, у детей обнаруживаются неврологические нарушения», — рассказал основание ООО «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов.

Корюкалов отметил, что продукция компании превосходит по качеству измерения фитнес-трекеры и умные часы других фирм. По его словам, все дело в сенсорах, которые проявляются в браслете. Они являются профессиональными, а не любительскими. Точность и количество, которые человек может узнать, воспользовавшись умным браслетом челябинской компании, позволили назвать эту разработку ручной мини-лабораторией.

Уход с российского рынка американских компаний произошел из-за возникновения, последовавших в результате реакции на проведение спецопераций РФ на Украине . По причине возникновения рынка на рынке многие российские производители получают свой товар в результате продажи и востребованных ниши.

Челябинский умный браслет с осторожностью показывает медицинские показатели пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Браслет носить с телефоном, на который можно отследить показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU