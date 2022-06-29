В екатеринбургской IKEA перенесли распродажу товара. «Люди с ума сойдут»

30 июня 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В IKEA готовятся к финальной распродаже Фото: Размик Закарян © URA.RU Распродажа в екатеринбургском шведском мебельном магазине IKEA, как и в других регионах, начнется 5 июля — на несколько дней позже, чем обещалось. Сотрудники уверены, что их ждет «жаркий период» в преддверии закрытия знаменитого бренда в России. Подробностями происходящих событий в IKEA Екатеринбурга поделился один из работников на анонимных условиях. «Все немного переиграли, распродажа начнется не 1, а 5 июля во всех магазинах России, в том числе и в Екатеринбурге. Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут. Заказов будет очень много, потому что перекупы начнут массово сметать товар. Люди уже на плэйсмаркетах выставляют наши акулы по 50 тысяч рублей», — пояснил сотрудник IKEA. Работник добавил, что цены не снизятся, а напротив даже поднимутся на некоторые позиции. По его словам, товара на складе много, плюс его будут везти дополнительно с внешнего склада. Распродажа будет вестись на сайте IKEA онлайн и ориентировочно продлится до 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что IKEA в преддверии ухода с российского рынка сначала проведет распродажу для работников магазина, а 1 июля устроит онлайн-распродажу для клиентов. Екатеринбургские сотрудники шведского магазина обхитрили начальство и закупили товар не только для себя, но и своих знакомых. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Распродажа в екатеринбургском шведском мебельном магазине IKEA, как и в других регионах, начнется 5 июля — на несколько дней позже, чем обещалось. Сотрудники уверены, что их ждет «жаркий период» в преддверии закрытия знаменитого бренда в России. Подробностями происходящих событий в IKEA Екатеринбурга поделился один из работников на анонимных условиях. «Все немного переиграли, распродажа начнется не 1, а 5 июля во всех магазинах России, в том числе и в Екатеринбурге. Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут. Заказов будет очень много, потому что перекупы начнут массово сметать товар. Люди уже на плэйсмаркетах выставляют наши акулы по 50 тысяч рублей», — пояснил сотрудник IKEA. Работник добавил, что цены не снизятся, а напротив даже поднимутся на некоторые позиции. По его словам, товара на складе много, плюс его будут везти дополнительно с внешнего склада. Распродажа будет вестись на сайте IKEA онлайн и ориентировочно продлится до 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что IKEA в преддверии ухода с российского рынка сначала проведет распродажу для работников магазина, а 1 июля устроит онлайн-распродажу для клиентов. Екатеринбургские сотрудники шведского магазина обхитрили начальство и закупили товар не только для себя, но и своих знакомых.