Челябинские банки в июне выдал на 20% больше ипотечных займов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в июне по сравнению с маем стали оформлять на 20% больше ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

«В июне мы наблюдаем в регионе рост спроса на ипотеку на фоне смягчения условий кредитования. По данным на сегодняшний день челябинцы провели в ВТБ с начала месяца более 110 ипотечных сделок, что на 20% превышает аналогичный показатель за май», — сообщили в банке.

С начала года в регионе больше половины ипотечных кредитов в банке ВТБ было выдано по льготным госпрограммам. Из 1,5 тыс. ипотечных кредитов, на сумму в 3,5 млрд рублей, 700 сделок, на 1,7 млрд рублей, оформлено по льготной жилищной ипотеке с господдержкой. Мтавки в челябинских банках практически вернулись к «дофевральским» значениям. В ведущих банках ипотека на вторичное жилье, а также рефинансирование доступны по ставке от 10,5%. Льготную ипотеку с господдержкой на жилье в новостройках Челябинской области сейчас можно взять по ставке от 6,45%, для семей с детьми — по ставке от 5,7%.

Банки и застройщики Челябинской области сейчас в попытке привлечь клиентов запускают много собственных программ. Так, Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки в мае запустила новую жилищную программу, по которой стоимость квартир может быть снижена до 335 тысяч рублей. А банк ВТБ с 1 июля запускает льготную программу для многодетных семей со ставкой 3%.

В июне в регионе наблюдается рост спроса на ипотеку на фоне смягчения условий кредитования

С начала года в Челябинской области больше половины ипотечных кредитов в банке ВТБ было выдано по льготным госпрограммам

По прогнозам экспертов ВТБ, новые условия ипотеки могут привести к удвоению среднемесячных выдач жилищных кредитов на новостройки на рынке Челябинской области в ближайшие несколько месяцев. В результате во втором полугодии количество сделок на первичном рынке вырастет на 35% по сравнению с первым. Также льготное ипотечное кредитование «перезапустит» рынок вторичного жилья.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам