Курганского инспектора обвинили в создании преступной группы

Инспектора ТОГАДН и двух его подельников будут судить за коррупцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перед судом предстанут бывший и действующий сотрудники территориального отдела государственного автодорожного надзора (ТОГАДН) и директор центра дополнительного профобразования. Их обвиняют в получении взяток в составе организованной группы за выдачу свидетельств на право перевозки опасных грузов, сообщает следственное управление СК по Курганской области.

«В 2020 году обвиняемый, занимая должность инспектора ТОГАДН, подыскивал водителей, перевозивших опасные грузы, с истекающим сроком свидетельств. Им за 15-18 тысяч рублей предлагалось получить свидетельство без обучения и гарантировалась сдача государственного экзамена. К преступной деятельности инспектор привлек директора учебного центра, роль которого заключалась в выдаче взяткодателям фиктивных свидетельств о прохождении ими обучения», — приводят версию следствия в СК.

В состав преступной группы также входил секретарь экзаменационной комиссии. Он предоставлял водителям помеченные билеты и вносил в протокол ложные сведения о сдаче экзаменов. Всего следствию известно о девяти фактах незаконного получения свидетельств, выявлено четыре факта сдачи экзамена в отсутствие экзаменуемых. Сумма взяток превысила 218 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также установлено, что с 2016 по 2020 годы инспектор ТОГАДН за взятки общей суммой 70 тысяч рублей закрывал глаза на выявленные нарушения. Кроме того, мужчина получил от владельца придорожного кафе 30 тысяч рублей, обманув о наличии у него полномочий на приостановление деятельности заведения.

Соучастников обвиняют в девяти преступлениях по п.«а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой). Бывшего инспектора ТОГАДН также обвинили в двух преступлениях по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия или бездействие) и в преступлении по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О возбуждении уголовного дела в отношении инспектора ТОГАДН стало известно в сентябре 2021 года. Тогда следствие заявляло о взятках на 140 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждалось по материалам областного УМВД.

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