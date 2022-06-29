У курганцев резко выросли зарплаты

30 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Самая высокая зарплата в регионе у работников сферы транспортировки и хранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарплаты жителей Курганской области за год выросли почти на 14%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области по видам экономической деятельности за апрель 2022 года. <…> Темпы роста в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года: 113,9», — указано в документе, размещенном на сайте. Самую высокую зарплату, по данным аналитиков, жители Курганской области получают в сфере транспортировки и хранения. Средняя зарплата в ней составляет почти 70 тыс. рублей. За год зарплаты в этой сфере выросли почти на 71%. В остальных зарплаты росли медленнее или уменьшались. Больше всего зарплаты в Курганской области сократились в сфере добычи полезных ископаемых — за год на 18%. В апреле там средняя зарплата составляла почти 50 тыс. рублей. Самые низкие средние зарплаты в регионе аналитики обнаружили в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг — 22,6 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в регионе востребованы профессии, которые связаны с производством. По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, в этой сфере в области можно зарабатывать 100 тыс. рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Зарплаты жителей Курганской области за год выросли почти на 14%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курганской области по видам экономической деятельности за апрель 2022 года. <…> Темпы роста в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года: 113,9», — указано в документе, размещенном на сайте. Самую высокую зарплату, по данным аналитиков, жители Курганской области получают в сфере транспортировки и хранения. Средняя зарплата в ней составляет почти 70 тыс. рублей. За год зарплаты в этой сфере выросли почти на 71%. В остальных зарплаты росли медленнее или уменьшались. Больше всего зарплаты в Курганской области сократились в сфере добычи полезных ископаемых — за год на 18%. В апреле там средняя зарплата составляла почти 50 тыс. рублей. Самые низкие средние зарплаты в регионе аналитики обнаружили в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг — 22,6 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в регионе востребованы профессии, которые связаны с производством. По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, в этой сфере в области можно зарабатывать 100 тыс. рублей.