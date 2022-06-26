Курганцам назвали условия заработка в 100 тысяч рублей

Работодатели предлагают курганцам зарплату в 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области востребованными являются профессии, которые связаны с производством. Это инженерные и рабочие специальности, рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов. Высококвалифицированным специалистам и тем, у кого есть желание трудиться, предлагают зарплату 100 тысяч рублей.

«Традиционно в список востребованных вакансий входят все специальности, которые связаны с промышленностью и обрабатывающим производством. Инженеры, технологи, все рабочие профессии», — озвучил Ксенофонтов.

Он уточнил, эти профессии являются одними из высокооплачиваемых. В частности, для токаря и программистов на сайте «Работа России» и на интерактивном портале региональной службы занятости указаны зарплаты до 80 тысяч и 100 тысяч рублей. «Не надо думать, что высокооплачиваемые позиции — это исключительно руководители высшего уровня. Это не так. Высококвалифицированный сварщик или токарь в состоянии, если он соответствует требованиям работодателя, владеет технологиями, есть желание и он старается, может зарабатывать и 100 тысяч. Такие предложения от работодателей есть», — сообщил Ксенофонтов.

URA.RU сообщало, что в Курганской области уровень безработицы в июне составил 1,3%. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На такие цифры повлияла стабильная ситуация на рынке труда, рассказывал Ксенофонтов. Ранее власти региона называли сферу, где курганцы могут заработать 100 тысяч рублей в месяц.

На интерактивном портале службы занятости населения опубликована вакансия токаря. Предлагаемая зарплата от 35 000 до 100 000 рублей Фото: скриншот trud.kurganobl.ru

На одном из курганских заводов программисту готовы платить 80 тысяч рублей Фото: скриншот с портала «Работа России»

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