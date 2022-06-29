В Челябинске объявили «режим черного неба»

В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля.
«По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС.
При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах.
В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля. «По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах. Ситуацию обещает усугубить начинающееся в Челябинской области потепление. За несколько дней столбики термометра обещают вплотную приблизиться в 30-градусной отметке на фоне почти полного безветрия.