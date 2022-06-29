В Челябинске объявили «режим черного неба»

30 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Воздух над Челябинском ухудшится в ночь на 1 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля. «По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах. Ситуацию обещает усугубить начинающееся в Челябинской области потепление. За несколько дней столбики термометра обещают вплотную приблизиться в 30-градусной отметке на фоне почти полного безветрия. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля. «По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах. Ситуацию обещает усугубить начинающееся в Челябинской области потепление. За несколько дней столбики термометра обещают вплотную приблизиться в 30-градусной отметке на фоне почти полного безветрия.