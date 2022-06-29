29 июня 2022

В Челябинске объявили «режим черного неба»

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Воздух над Челябинском ухудшится в ночь на 1 июля Фото:
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В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля.

«По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС.

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах.

Ситуацию обещает усугубить начинающееся в Челябинской области потепление. За несколько дней столбики термометра обещают вплотную приблизиться в 30-градусной отметке на фоне почти полного безветрия.

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В Челябинске метеорологи объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Как пояснили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), режим «черного неба» продлится до вечера 1 июля. «По данным челябинского ЦГМС, 1 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия продлятся с 02:00 до 20:00», — сообщили в ЕДДС. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, жителям — по возможности оставаться в своих квартирах. Ситуацию обещает усугубить начинающееся в Челябинской области потепление. За несколько дней столбики термометра обещают вплотную приблизиться в 30-градусной отметке на фоне почти полного безветрия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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