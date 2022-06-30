Курганский предприниматель обвинил мэрию в захвате участка

Шадринский предприниматель Игорь Уфимцев заявил, что арендованный им земельный участок захватила мэрия Шадринска. Рабочие сносят ограждение и уничтожают посадки, чтобы освоить 5 млн рублей на ненужное благоустройство, рассказал Уфимцев URA.RU. Бизнесмен подал иск в суд.
«Администрация Шадринска на моем участке (в аренде на 49 лет) решила сделать сквер. При этом даже никого не уведомив, разыграли аукцион. Приехали рабочие и начали сносить забор, уничтожать наши посадки, деревья. Участок относится к четырехэтажному зданию, которое на 83% принадлежит ООО „РСУ“, а на 17% — Росимуществу. Сейчас мы проводим в здании ремонт. В нем планируем разметить небольшой бизнес-центр (офисные помещения), а также жилые апартаменты. У меня есть свой план благоустройства прилегающей территории, он значительно лучше и красивее городского», — рассказал Игорь Уфимцев.
Уфимцев отметил, что план мэрии не был согласован с Росимуществом, не обсуждался публично. «Сказали [представители администрации], что им просто нужно освоить 5 млн рублей, и они готовы снести мои фонари, дорожки, посадки, чтобы поставить другие фонари и скамейки, так как на это деньги выделила Москва. Ознакомиться с моим проектом и сэкономить бюджетные деньги они не хотят. В Шадринске есть много мест, куда можно было бы направить 5 млн рублей», — считает предприниматель.
В пресс-службе мэрии Шадринска на запрос URA.RU ответили, что в администрацию города поступило исковое обращение от предпринимателя. Данный вопрос будет решаться в правовом поле.
Участок (ул. Михайловская,74), на котором мэрия Шадринска решила разбить сквер, находится в аренде у ООО «РСУ» до октября 2067 года
фото: Игорь Уфимцев
ООО «РСУ» (директор Игорь Уфимцев) проводит ремонт в здании по ул. Михайловская,74 и подготовило проект благоустройства прилегающей территории
фото: Игорь Уфимцев
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Шадринский предприниматель Игорь Уфимцев заявил, что арендованный им земельный участок захватила мэрия Шадринска. Рабочие сносят ограждение и уничтожают посадки, чтобы освоить 5 млн рублей на ненужное благоустройство, рассказал Уфимцев URA.RU. Бизнесмен подал иск в суд. «Администрация Шадринска на моем участке (в аренде на 49 лет) решила сделать сквер. При этом даже никого не уведомив, разыграли аукцион. Приехали рабочие и начали сносить забор, уничтожать наши посадки, деревья. Участок относится к четырехэтажному зданию, которое на 83% принадлежит ООО „РСУ“, а на 17% — Росимуществу. Сейчас мы проводим в здании ремонт. В нем планируем разметить небольшой бизнес-центр (офисные помещения), а также жилые апартаменты. У меня есть свой план благоустройства прилегающей территории, он значительно лучше и красивее городского», — рассказал Игорь Уфимцев. Уфимцев отметил, что план мэрии не был согласован с Росимуществом, не обсуждался публично. «Сказали [представители администрации], что им просто нужно освоить 5 млн рублей, и они готовы снести мои фонари, дорожки, посадки, чтобы поставить другие фонари и скамейки, так как на это деньги выделила Москва. Ознакомиться с моим проектом и сэкономить бюджетные деньги они не хотят. В Шадринске есть много мест, куда можно было бы направить 5 млн рублей», — считает предприниматель. В пресс-службе мэрии Шадринска на запрос URA.RU ответили, что в администрацию города поступило исковое обращение от предпринимателя. Данный вопрос будет решаться в правовом поле.