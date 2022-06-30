Курганский предприниматель обвинил мэрию в захвате участка

В Шадринске предприниматель борется с мэрией за земельный участок, который взял в аренду на 49 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шадринский предприниматель Игорь Уфимцев заявил, что арендованный им земельный участок захватила мэрия Шадринска. Рабочие сносят ограждение и уничтожают посадки, чтобы освоить 5 млн рублей на ненужное благоустройство, рассказал Уфимцев URA.RU. Бизнесмен подал иск в суд.

«Администрация Шадринска на моем участке (в аренде на 49 лет) решила сделать сквер. При этом даже никого не уведомив, разыграли аукцион. Приехали рабочие и начали сносить забор, уничтожать наши посадки, деревья. Участок относится к четырехэтажному зданию, которое на 83% принадлежит ООО „РСУ“, а на 17% — Росимуществу. Сейчас мы проводим в здании ремонт. В нем планируем разметить небольшой бизнес-центр (офисные помещения), а также жилые апартаменты. У меня есть свой план благоустройства прилегающей территории, он значительно лучше и красивее городского», — рассказал Игорь Уфимцев.

Уфимцев отметил, что план мэрии не был согласован с Росимуществом, не обсуждался публично. «Сказали [представители администрации], что им просто нужно освоить 5 млн рублей, и они готовы снести мои фонари, дорожки, посадки, чтобы поставить другие фонари и скамейки, так как на это деньги выделила Москва. Ознакомиться с моим проектом и сэкономить бюджетные деньги они не хотят. В Шадринске есть много мест, куда можно было бы направить 5 млн рублей», — считает предприниматель.

В пресс-службе мэрии Шадринска на запрос URA.RU ответили, что в администрацию города поступило исковое обращение от предпринимателя. Данный вопрос будет решаться в правовом поле.

Участок (ул. Михайловская,74), на котором мэрия Шадринска решила разбить сквер, находится в аренде у ООО «РСУ» до октября 2067 года фото: Игорь Уфимцев

ООО «РСУ» (директор Игорь Уфимцев) проводит ремонт в здании по ул. Михайловская,74 и подготовило проект благоустройства прилегающей территории фото: Игорь Уфимцев

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