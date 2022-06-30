Экс-силовика из Екатеринбурга будут судить за взятки от мигрантов

30 июня 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

После выяснения обстоятельств дела полицейского уволили со службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший старший участковый екатеринбургского отдела полиции №10 предстанет перед судом за взятки, которые он брал с мигрантов, ведущих незаконный бизнес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что ему вменяют мелкое взяточничество. По версии следствия, он, будучи участковым отдела полиции №10 в 2021 году, брал деньги с мигрантов, незаконно отрывших автомастерскую. За это полицейский разрешал мигрантам работать дальше. Получив деньги, участковый переводил их на карту своей жене. После раскрытия подробностей дела полицейского уволили со службы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший старший участковый екатеринбургского отдела полиции №10 предстанет перед судом за взятки, которые он брал с мигрантов, ведущих незаконный бизнес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что ему вменяют мелкое взяточничество. По версии следствия, он, будучи участковым отдела полиции №10 в 2021 году, брал деньги с мигрантов, незаконно отрывших автомастерскую. За это полицейский разрешал мигрантам работать дальше. Получив деньги, участковый переводил их на карту своей жене. После раскрытия подробностей дела полицейского уволили со службы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга.