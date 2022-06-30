В Кургане обсуждают строительство зернохаба

В Курганской области рассматривают строительство зернохаба и запуск нового производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов обсудил с представителями группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» строительство в регионе зернохаба и открытие нового производстве. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Обсудили с представителями ООО „Новый сухопутный зерновой коридор“ строительства зернохаба и открытие производства оборудования для элеваторов на территории нашего региона. Коллеги заинтересованы, будем отрабатывать», — добавил Архипов.

На сайте структуры указано, что группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири создает и развивает инфраструктуру экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Арабского залива. Проект реализуют во исполнение достигнутых в 2016 году договоренностей президента России Владимира Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина.

Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Тюменской области подписало соглашение с группой компаний. Губернатор Александр Моор тогда сообщал, что в Тюменской области планируют построить крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна. Проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки.

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов (справа) обсудил с представителями инвестора строительство зернохаба Фото: со страницы Владимира Архипова в социальной сети «Вконтакте»