Тюмень станет ключевым звеном новой схемы поставок зерна в Азию

В Тюменской области построят элеватор на 200 тыс. тонн зерна Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области построят крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки.

«На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией „Новый сухопутный Зерновой Коридор“. При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что проект имеет стратегическое значение, поскольку станет частью новой схемы поставок российского зерна в страны Азии. Кроме этого, он откроет новые перспективы наращивания производства для тюменских аграриев.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области анонсировал подписание ряда соглашений с инвесторами на Петербургском экономическом форуме. Мероприятие продлится с 15 по 18 июня.