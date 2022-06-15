15 июня 2022

Тюмень станет ключевым звеном новой схемы поставок зерна в Азию

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, урожай, зерно
В Тюменской области построят элеватор на 200 тыс. тонн зерна Фото:

В Тюменской области построят крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки.

«На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией „Новый сухопутный Зерновой Коридор“. При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Глава региона добавил, что проект имеет стратегическое значение, поскольку станет частью новой схемы поставок российского зерна в страны Азии. Кроме этого, он откроет новые перспективы наращивания производства для тюменских аграриев.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области анонсировал подписание ряда соглашений с инвесторами на Петербургском экономическом форуме. Мероприятие продлится с 15 по 18 июня.

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В Тюменской области построят крупный линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что проект станет частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки. «На ПМЭФ-2022 подписал соглашение с компанией „Новый сухопутный Зерновой Коридор“. При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тыс. тонн зерна», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона добавил, что проект имеет стратегическое значение, поскольку станет частью новой схемы поставок российского зерна в страны Азии. Кроме этого, он откроет новые перспективы наращивания производства для тюменских аграриев. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области анонсировал подписание ряда соглашений с инвесторами на Петербургском экономическом форуме. Мероприятие продлится с 15 по 18 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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