Строители не пришли к мэру Сургута и он передал им привет. Теперь их проверяют юристы

30 июня 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Жители обвиняют строительную компанию в захламлении города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строители, на которых жалуются жители Сургута, не пришли на совещание в мэрию, посвященное строительству. В ответ глава города Андрей Филатов передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы. Видеозапись несостоявшейся встречи, как и заседание городского оперштаба по строительству, опубликована на странице главы Сургута в социальной ВКонтакте. «Странная позиция компании, которая работает в городе и не находит время, чтобы прийти и обсудить какие-то вопросы. Ну, привет им передавайте. Я прошу правовиков и контрольно-ревизионное управление подключиться в части формирования правовой позиции по оценке деятельности подрядчика. Чтоб она у нас была в пятницу. И набор действий, если продолжится такое невнимание к своим обязательствам со стороны подрядчика», — сказал Филатов. На подрядчика, который занимается благоустройством парка «Кедровый лог» пожаловались общественники. Активистам не понравилось, что при строительстве нет ограждений и валяется мусор. Эти данные подтвердил и основной заказчик МКУ «Управление капитального строительства». «Самое серьезное замечание связано с культурой производства работ. Есть серьезные нарекания и скажем так к тому, как подрядчик тяжело откликается на требования заказчика», — рассказал директор управления капитального строительства Александр Гребешок. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута ломает устоявшиеся традиции в строительстве. Андрей Филатов сообщил, что не будет принимать объекты с недочетами, как это делалось до него. При этом его не смутила перспектива объясняться с окружным правительством о неосвоенном бюджете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Строители, на которых жалуются жители Сургута, не пришли на совещание в мэрию, посвященное строительству. В ответ глава города Андрей Филатов передал им привет и попросил юристов проверить деятельность фирмы. Видеозапись несостоявшейся встречи, как и заседание городского оперштаба по строительству, опубликована на странице главы Сургута в социальной ВКонтакте. «Странная позиция компании, которая работает в городе и не находит время, чтобы прийти и обсудить какие-то вопросы. Ну, привет им передавайте. Я прошу правовиков и контрольно-ревизионное управление подключиться в части формирования правовой позиции по оценке деятельности подрядчика. Чтоб она у нас была в пятницу. И набор действий, если продолжится такое невнимание к своим обязательствам со стороны подрядчика», — сказал Филатов. На подрядчика, который занимается благоустройством парка «Кедровый лог» пожаловались общественники. Активистам не понравилось, что при строительстве нет ограждений и валяется мусор. Эти данные подтвердил и основной заказчик МКУ «Управление капитального строительства». «Самое серьезное замечание связано с культурой производства работ. Есть серьезные нарекания и скажем так к тому, как подрядчик тяжело откликается на требования заказчика», — рассказал директор управления капитального строительства Александр Гребешок. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута ломает устоявшиеся традиции в строительстве. Андрей Филатов сообщил, что не будет принимать объекты с недочетами, как это делалось до него. При этом его не смутила перспектива объясняться с окружным правительством о неосвоенном бюджете.