Тюменцам предложили ездить с незнакомцами ради экономии на такси. В регионе ввели замену BlaBlaCar

30 июня 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Курганское такси решило занять рынок международной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы могут воспользоваться сервисом совместных поездок между городами, который ввело курганское такси Maxim. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Курганцы намерены занять нишу международного сервиса BlaBlaCar в УрФО. «У пользователей из Тюменской области появилась возможность ездить между населенными пунктами, разделив стоимость с попутчиками. Предложения будут формировать водители, а клиенты — бронировать места на нужные направления», — рассказали URA.RU в пресс-службе такси Maxim. Компания не будет брать с водителей свою комиссию за подобные поездки. Новая функция также доступна в Курганской, Челябинской и Свердловской областях. Подобный формат совместных поездок использует популярный международный сервис BlaBlaCar. Он также позволяет водителям набирать попутчиков. «Да, наш сервис нацелен на конкуренцию с BlaBlaCar на Урале. На этапе тестирования хотим понять, как люди пользуются совместными поездками, и доработать функционал до состояния лучше, чем у других», — рассказал URA.RU руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников. В марте 2022 года сервис BlaBlaCar сообщил о приостановке финансирования своей дочерней компании в России, она стала работать автономно. Это произошло на фоне спецоперации РФ на Украине, о начале демилитаризации и денацификации которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. После этого ряд западных компаний отказались вести работу в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы могут воспользоваться сервисом совместных поездок между городами, который ввело курганское такси Maxim. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Курганцы намерены занять нишу международного сервиса BlaBlaCar в УрФО. «У пользователей из Тюменской области появилась возможность ездить между населенными пунктами, разделив стоимость с попутчиками. Предложения будут формировать водители, а клиенты — бронировать места на нужные направления», — рассказали URA.RU в пресс-службе такси Maxim. Компания не будет брать с водителей свою комиссию за подобные поездки. Новая функция также доступна в Курганской, Челябинской и Свердловской областях. Подобный формат совместных поездок использует популярный международный сервис BlaBlaCar. Он также позволяет водителям набирать попутчиков. «Да, наш сервис нацелен на конкуренцию с BlaBlaCar на Урале. На этапе тестирования хотим понять, как люди пользуются совместными поездками, и доработать функционал до состояния лучше, чем у других», — рассказал URA.RU руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников. В марте 2022 года сервис BlaBlaCar сообщил о приостановке финансирования своей дочерней компании в России, она стала работать автономно. Это произошло на фоне спецоперации РФ на Украине, о начале демилитаризации и денацификации которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. После этого ряд западных компаний отказались вести работу в РФ.